Выиграй билеты на фестиваль Game Planet 2017
9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге пройдет крупнейшая выставка - фестиваль компьютерных игр, киберспорта и косплея Game Planet.
Местом проведения мероприятия станет арт-пространство ARTPLAY (Красногвардейская пл., 3).
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приглашение на 2 лица, по которому можно пройти в один из двух дней фестиваля.
Победителей определим 4 декабря рандомным способом.
Победители:
svetigpu@*** makarun23@*** girl-sasha1995@*** kapu.65@*** lukyantsov.k@***
Викторина окончена