Выиграй билеты на фестиваль Game Planet 2017

Дата окончания викторины: 4 декабря 2017 11:20
9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге пройдет крупнейшая выставка - фестиваль компьютерных игр, киберспорта и косплея Game Planet.

Местом проведения мероприятия станет арт-пространство ARTPLAY (Красногвардейская пл., 3).

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приглашение на 2 лица, по которому можно пройти в один из двух дней фестиваля.

Победителей определим 4 декабря рандомным способом.

Победители:

svetigpu@*** makarun23@*** girl-sasha1995@*** kapu.65@*** lukyantsov.k@***

Викторина окончена
