Киноафиша Викторины о кино Выиграй билеты на премьеру фильма «Последний богатырь»

Выиграй билеты на премьеру фильма «Последний богатырь»

Дата окончания викторины: 18 октября 2017 16:16
Выиграй билеты на премьеру фильма «Последний богатырь»

19 октября в 19.30 в кинотеатре Формула Кино Галерея состоится закрытый показ фильма «Последний богатырь».

Фильм создан на основе русских сказок в лучших голливудских традициях. Его герои – персонажи народных сказок и былинные богатыри: Добрыня Никитич правит Белогорьем, Баба Яга летает в ступе, Водяной выпивает реку. Здесь есть царевна-лягушка, Чудо-Юдо и ожившая избушка на курьих ножках, но разыгранная с их участием история, отсылающей к былинным временам, остается, тем не менее, современной. У зрителей «Последнего богатыря» появится шанс по-новому взглянуть на персонажей, знакомых с детства. А сюжеты старых сказок получат неожиданное продолжение.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй пригласительный билет на 2 лица!

Двух победителей из Санкт-Петербурга выберем рандомным способом уже завтра!

Победители:

svetik.zh@***

varvaralove@***

Викторина окончена
