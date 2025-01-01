Выиграй билеты на ретроспективу научно-фантастических фильмов "Несовершенное будущее"
Фестиваль 360' и Берлинале представляют ретроспективу научно-фантастических фильмов "Несовершенное будущее". Шесть антиутопий ХХ века, проблемы, актуальные и по сей день: тоталитаризм и полицейское государство, экологическая катастрофа, искусственный интеллект, контроль над сознанием и памятью.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй абонемент на три фильма программы:
25 октября в 19.00 "1984"
26 октября в 20.00 "Зеленый Сойлент"
28 октября в 17.00 "Темный город"
Все показы будут проходить в кинотеатре Каро Октябрь.
Викторина только для жителей Москвы.
Победитель будет определен рандомным способом 23 октября.
