Дата окончания викторины: 23 октября 2017 09:54
Выиграй билеты на ретроспективу научно-фантастических фильмов "Несовершенное будущее"

Фестиваль 360' и Берлинале представляют ретроспективу научно-фантастических фильмов "Несовершенное будущее". Шесть антиутопий ХХ века, проблемы, актуальные и по сей день: тоталитаризм и полицейское государство, экологическая катастрофа, искусственный интеллект, контроль над сознанием и памятью.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй абонемент на три фильма программы:

25 октября в 19.00 "1984"

26 октября в 20.00 "Зеленый Сойлент"

28 октября в 17.00 "Темный город"

Все показы будут проходить в кинотеатре Каро Октябрь.

Викторина только для жителей Москвы.

Победитель будет определен рандомным способом 23 октября.

Победитель: peniewsky@***

Викторина окончена
