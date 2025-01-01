Выиграй приз с символикой фильма «Безбашенные» от MEGOGO

Меню
Дата окончания викторины: 16 октября 2017 11:00
5 октября в прокат вышел приключенческий экшн «Безбашенные».

В одном из озер пострадавшей от войны Сербии, команда спецназа ВМС «Морские котики» находит необъятные сокровища, и теперь просто необходимо разгадать тайну, связанную с этой подводной находкой.

Ответь правильно на вопросы нашей викторины и выиграй приз с символикой фильма. Победитель будет определен рандомным способом, удачи!

Викторина только для жителей Санкт-Петербурга.

Победители:

Nik_Sobakka@***;

angelgalka19@***;

gon4arov.evgenyy@***;

victor.slastnikov@***;

awchik@***;

voroshko@***;

tolik-1973@***;

zakharov565@***;

pivovarser@***;

malevinaekaterina61@***

Викторина окончена
