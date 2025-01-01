Выиграй приз с символикой фильма «Бегущий по лезвию 2049» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 9 октября 2017 10:00
C 5 октября на экранах страны новый блокбастер от Дени Вильнева - «Бегущий по лезвию 2049».

В недалеком будущем мир населен людьми и репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера полиции Кей (Райан Гослинг) - держать репликантов под контролем в условиях нарастающего напряжения... Пока он случайно не становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Ответь правильно на вопросы нашей викторины и выиграй приз с символикой фильма. Победитель будет определен рандомным способом, удачи!

Победители:

otipikina@***;

Atom.j.finch@***;

michail1409@***;

Evgen-djexon@***;

alevtinka99@***

Викторина окончена
