Дата окончания викторины: 13 сентября 2017 10:00
С 31 августа на экранах кинотеатров идет комедия «Вышибала: Эпический замес».

Даг - хоккеист, который совершенно не умеет играть в хоккей, но запросто может положить любого с помощью своих могучих кулаков. В результате травмы ударной правой руки ему приходится покинуть хоккей. Но как смириться со скучной офисной работой, когда капитаном твоей команды становится какой-то наглый мордоворот. Чтобы вернуться на лед, Дагу придется объединиться со своим злейшим врагом, чтобы сделать своих соперников одной левой. Больше отжига, больше беспредела!

Ответь на вопросы нашей викторины и выиграй приз с символикой фильма! Выиграй приз с символикой фильма «Вышибала: Эпический замес» от Экспоненты

Победитель будет определен рандомным способом.

Победители: aprvoviti@*** sergei.zavodnikov@*** serega2512@*** sil25@***

Викторина окончена
