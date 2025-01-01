Выиграй приглашение на премьерный показ фильма «Kingsman: Золотое кольцо» от Dostaевского

21 сентября в прокат выходит фильм «Kingsman: Золотое кольцо», который стал продолжением фильма «Kingsman: Секретная служба».

Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…

Ответь правильно на вопросы нашей викторины и выграй пригласительный на два лица на премьеру фильма, которая пройдет 21 сентября в кинотеатре Синема Парк в ТРЦ "Радуга" в Санкт-Петербурге. Победитель будет выбран рандомным способом.

Испытать удачу можно и другим способом. Для этого нужно заказать в Dostaевском комбо-набор из серии «Kingsman» или совершить покупку на сумму свыше 3500 рублей и зарегистрировать промо-код на сайте акции. Победители, которые попадут на премьеру, будут объявлены 19 сентября в группе Dostaевского.

Победитель: Алексей Ерохин eroxinalex@***