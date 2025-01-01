Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приглашение на премьерный показ фильма «Kingsman: Золотое кольцо» от Dostaевского

Выиграй приглашение на премьерный показ фильма «Kingsman: Золотое кольцо» от Dostaевского

Дата окончания викторины: 19 сентября 2017 10:00
Выиграй приглашение на премьерный показ фильма «Kingsman: Золотое кольцо» от Dostaевского

21 сентября в прокат выходит фильм «Kingsman: Золотое кольцо», который стал продолжением фильма «Kingsman: Секретная служба».

Когда штаб-квартиры секретной службы «Kingsman» уничтожены, и весь мир оказался в заложниках у неизвестных, британские суперагенты обнаруживают, что в один день вместе с их организацией была еще создана американская разведка — «Statesman». Теперь эти две элитные спецслужбы должны объединиться и бросить вызов общему безжалостному врагу, чтобы спасти мир, то есть заняться тем, что для Эггси становится обычным делом…

Ответь правильно на вопросы нашей викторины и выграй пригласительный на два лица на премьеру фильма, которая пройдет 21 сентября в кинотеатре Синема Парк в ТРЦ "Радуга" в Санкт-Петербурге. Победитель будет выбран рандомным способом.

Испытать удачу можно и другим способом. Для этого нужно заказать в Dostaевском комбо-набор из серии «Kingsman» или совершить покупку на сумму свыше 3500 рублей и зарегистрировать промо-код на сайте акции. Победители, которые попадут на премьеру, будут объявлены 19 сентября в группе Dostaевского.

Победитель: Алексей Ерохин eroxinalex@***

Викторина окончена
Эти 4 новых российских сериала уже доступны в Сети: местами это «Игра престолов» для семейных драм, местами — стендап про жизнь
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Как Саурон прокормил орков: раскрываем состав армейского меню Мордора
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше