Выиграй приз с символикой фильма «Малыш на драйве» от WDSSPR

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь – это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.

C 24 августа в прокате идет новый криминальный боевик от Эдгара Райта «Малыш на драйве».

