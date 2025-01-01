Выиграй приз с символикой фильма «Тюльпанная лихорадка» от Megogo

Меню
Дата окончания викторины: 30 августа 2017 12:00
С 24 в прокат выходит фильм «Тюльпанная лихорадка», главный роли в котором сыграли Алисия Викандер, Дейн ДеХаан, Кристоф Вальц, Джек О’Коннелл и Холлидей Грейнджер.

История, рассказанная в «Тюльпанной лихорадке», случилась в 17 веке. Именно тогда общество захватила настоящая тюльпанная лихорадка, когда эти цветы могли сделать тебя одним из самых богатых людей в округе или же разорить навеки. Торговец луковицами тюльпанов Корнелис берёт в жёны юную и прелестную Софи. И так как денег у него в избытке, в честь помолвки он заказывает семейный портрет. Однако постепенно отношения Софи и художника, выполняющего работу, переходят на другой уровень.

Победители:

solegg70@*** Нижний Новгород

kiryu-yuliya@*** Ульяновск

Викторина окончена
