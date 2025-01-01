Выиграй билеты на фильм «Гоголь. Начало» от Киноафиши и КАРО

27 августа, в День российского кино, состоится торжественное открытие первого в Санкт-Петербурге кинотеатра нового поколения «КАРО 11 Охта» и премьерный показ фильма «Гоголь. Начало». Фильм представят продюсер картины Александр Цекало, актер Евгений Стычкин и другие представители съемочной группы. Любой из вас может попасть на премьеру фильма «Гоголь. Начало» в кинотеатре нового поколения «КАРО 11 Охта». Показ состоится 27 августа в залах LUXE: A RealD Experience, рассчитанных на поклонников супербольших экранов, и Black, где для самых взыскательных гостей предложены первоклассные условия для кинопросмотра.

Дата и время показа: 27 августа, 18.00 Сбор гостей: 17.00 Место проведения: кинотеатр «КАРО 11 Охта» (Санкт-Петербург, ул. Якорная, 5а, «Охта Молл»)

Чтобы попасть на премьеру, надо ответить на 3 вопроса викторины. Ответив правильно, становишься обладателем двух билетов в кино!

Победители:

kat93_93@*** svetikk@*** kiselchiki@*** stassi28@*** madam.gabova2010@*** tatiana.zazarova@*** shakirov.rauan@*** jukowaalyona@*** gon4arov.evgenyy@*** bayckowaira@***