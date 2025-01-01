Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приз с символикой фильма «Телохранитель Киллера» от Megogo

Выиграй приз с символикой фильма «Телохранитель Киллера» от Megogo

Дата окончания викторины: 21 августа 2017 12:00
Выиграй приз с символикой фильма «Телохранитель Киллера» от Megogo

С 17 августа в прокат выход фильм «Телохранитель Киллера». Фильм расскажет историю наёмного убийцы в возрасте. На закате своих дней он решает свидетельствовать против своих бывших нанимателей. Поэтому ему необходимо обеспечение профессиональной безопасности. В былые годы он и сам мог с этим справиться, однако теперь ему приходится нанять телохранителя помоложе. Вместе им предстоит пройти суровые испытания и, возможно, обрести настоящую дружбу.

Ответь правильно на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма! Выиграй приз с символикой фильма «Телохранитель Киллера» от Megogo

Победители: madam.gabova2010*** СПБ vasiljevanastya@*** Челябинск klnight3@*** Ростов p.anastasiya.andreevna@*** Омск rizv-guseinov@*** Москва ex-cat@*** Москва

Викторина окончена
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше