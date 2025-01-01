Выиграй приз с символикой мультфильма «Эмоджи» от WDSSPR

Меню
Дата окончания викторины: 15 августа 2017 16:30
C 17 августа в прокат выходит новый мультфильм от WDSSPR - «Эмоджи»!

Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?

Победители: 79501587131@*** Глазов stassi28@*** Санкт-Петербург

Викторина окончена
