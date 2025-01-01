Выиграй книгу «Человек-паук: Вечная юность» от издательства АСТ и Киноафиши!

Меню
Дата окончания викторины: 8 августа 2017 12:00
«Человек-Паук. Вечная юность» Стефана Петручо продолжает историю одного из самых популярных супергероев Вселенной Marvel – Человека-Паука, созданного легендарным Стэном Ли. Роман основан на классическом культовом комиксе «Сага о каменной скри жали». В надежде заработать на нескольких снимках своего паучьего «альтер эго» в действии, Питер Паркер отправляется на поиски неприятностей — и находит их в виде таинственной мифический каменной скрижали, которую жаждут заполучить и Кингпин, и Маггия! Преследуемый самыми гнусными злодеями Нью-Йорка, Питер портит отношения и с друзьями, и с полицией. И его девушка, Гвен Стейси, тоже им недовольна. Казалось бы, все разрешилось, но прошлое настигает Питера годы спустя: главарь Маггии, считавшийся мертвым, возвращается и продолжает погоню за пресловутой скрижалью! Вдобавок, тетя Мэй — на пороге смерти. Неужели удача изменила старине Паркеру навсегда?

Победитель: kate.koldaeva@***

Викторина окончена
