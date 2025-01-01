Выиграй приз от телеканала HISTORY
В июне на HISTORY выходит 4 сезон популярного шоу «Между молотом и наковальней», в котором талантливые и бесстрашные кузнецы воссоздают легендарное холодное оружие. В честь брутальной премьеры мы объявляем конкурс, победители которого получат подарки от телеканала. Чтобы побороться за призы, участникам нужно правильно ответить на вопросы о мечах, копьях, кинжалах или ножах, о которых рассказывает проект HISTORY.
Победители: khan21@***
faraon-maksim@***
Викторина окончена