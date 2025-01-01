Выиграй билеты на фильм «Холодное танго» от СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга»

Меню
Дата окончания викторины: 20 июня 2017 14:00
C 22 июня в прокат выходит новый фильм Павла Чухрая «Холодное танго».

Он чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная – дочь его врага.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте приглашение на двоих в кинотеатр СИНЕМА ПАРК в ТРК «Питер Радуга» на фильм «Холодное танго», показ которого пройдет 21 июня.

Победители:

dzhastin.biber@*** kapysta.71@*** stepan.kovalenko@*** misscuty@*** ami_na@*** ahhayma@*** anastasya.matzueva@*** anastasyafomi4eva@*** tatiana.maslenikowa@*** valeriy.osaulenko@*** shakirov.rauan@*** flowerlu@*** andiewa.olga@*** d.promskiy@*** doronin1948@*** elena.isurina@**** erlan.musa@*** gon4arov.evgenyy@*** iana.aristowa@***

