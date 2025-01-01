Выиграй приз с символикой фильма «Тачки 3» от WDSSPR

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина в новом высокоскоростном приключении Disney/Pixar «Тачки 3»!

Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

Ответьте на вопросы нашей викторины и выиграйте приз с символикой фильма!

