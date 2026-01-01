Разыгрываем призы к фильму «Марсупилами. Пушистый круиз»

Оповещения от Киноафиши
Дата окончания викторины: 20 марта 2026 18:23
Не пропустите приключенческую суперкомедию!

Знаете ли вы, кто такой марсупилами? Это рыжий, озорной и чрезвычайно редкий зверек, за которым охотятся все браконьеры мира. Волею судеб сотрудник зоопарка Дэвид соглашается перевезти на круизном лайнере контейнер с детенышем марсупилами, еще не подозревая, что внутри. Параллельно Дэвид пытается наладить отношения с бывшей женой и сыном, которых он приглашает в поездку вместе с собой. Когда марсупилами выбирается на свободу, на судне начинается настоящий хаос.

Посмотреть фильм можно на большом экране с 12 марта.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте игрушку-марсупилами.

Победителя определит наш робот 20 марта.

Где впервые появился вымышленный зверек марсупилами?
Где обитает марсупилами?
Какой известный французский актер играет злодея в фильме «Марсупилами. Пушистый круиз»?
Ваши ответы приняты! Спасибо за участие!
