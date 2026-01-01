Разыгрываем призы к фильму «Марсупилами. Пушистый круиз»

Знаете ли вы, кто такой марсупилами? Это рыжий, озорной и чрезвычайно редкий зверек, за которым охотятся все браконьеры мира. Волею судеб сотрудник зоопарка Дэвид соглашается перевезти на круизном лайнере контейнер с детенышем марсупилами, еще не подозревая, что внутри. Параллельно Дэвид пытается наладить отношения с бывшей женой и сыном, которых он приглашает в поездку вместе с собой. Когда марсупилами выбирается на свободу, на судне начинается настоящий хаос.

Посмотреть фильм можно на большом экране с 12 марта.

