Разыгрываем призы к фильму «Ловушка для кролика»

Дата окончания викторины: 9 марта 2026 15:44
Не пропустите первый ASMR-триллер, спродюсированный Элайджей Вудом

Пара музыкантов Дарси (Дев Патель) и Дафна (Рози Макьюэн) приезжает в уединенную валлийскую деревушку, чтобы закончить работу над альбомом. Записывая окружающие звуки, они однажды слышат нечто потустороннее. После этого на пороге их дома появляется таинственный подросток, который знакомит героев с кельтской мифологией и отчаянно хочет стать частью их семьи.

Посмотреть фильм можно на большом экране с 19 февраля.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мерч по фильму.

Победителя определит наш робот 9 марта.

1 из 3
Как в валлийской мифологии называют злых фей?
В каком еще фильме, действие которого тоже происходит в глуши, Рози Макьюэн сыграла одну из главных ролей?
За роль в каком фильме исполнитель главной роли Дев Патель был номинирован на «Оскар»?
Ваши ответы приняты! Спасибо за участие!
