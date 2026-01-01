Разыгрываем призы к фильму «Ловушка для кролика»

Пара музыкантов Дарси (Дев Патель) и Дафна (Рози Макьюэн) приезжает в уединенную валлийскую деревушку, чтобы закончить работу над альбомом. Записывая окружающие звуки, они однажды слышат нечто потустороннее. После этого на пороге их дома появляется таинственный подросток, который знакомит героев с кельтской мифологией и отчаянно хочет стать частью их семьи.

Посмотреть фильм можно на большом экране с 19 февраля.

