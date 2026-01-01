Разыгрываем призы к фильму «Кутюр»
Не пропустите стильную мелодраму с Анджелиной Джоли
Нью-Йоркский режиссер Максин (Анджелина Джоли) отправляется в Париж на Неделю моды, чтобы снять фильм о закулисье главного события фэшн-индустрии. Там она сближается с обаятельным оператором Антоном (Луи Гаррель), отношения с которым быстро перерастают из профессиональных в личные.
26 февраля кинокомпания Capella Film выпускает «Кутюр» в широкий прокат.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мерч по фильму.
Победителя определит наш робот 2 марта.
1 из 3Ваши ответы приняты! Спасибо за участие!