Дата окончания викторины: 2 марта 2026 10:05
Разыгрываем призы к фильму «Кутюр»

Не пропустите стильную мелодраму с Анджелиной Джоли

Нью-Йоркский режиссер Максин (Анджелина Джоли) отправляется в Париж на Неделю моды, чтобы снять фильм о закулисье главного события фэшн-индустрии. Там она сближается с обаятельным оператором Антоном (Луи Гаррель), отношения с которым быстро перерастают из профессиональных в личные.

26 февраля кинокомпания Capella Film выпускает «Кутюр» в широкий прокат.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мерч по фильму.

Победителя определит наш робот 2 марта.

Как назывался предыдущий фильм режиссера «Кутюр» Алис Винокур, действие которого также происходит в Париже?
Анджелина Джоли уже снималась в кино о фэшн-индустрии, исполнив роль супермодели 1980-х. Какой?
Над каким популярным сериалом последних лет работал оператор «Кутюр» Андре Шеметофф?
