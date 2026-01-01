Разыгрываем призы к фильму «Астрал. Амулет зла»

Эмили находит амулет, принадлежащий её давно погибшей матери. После этого девушка начинает видеть странные и пугающие вещи и выясняет, что в амулете заточен злой дух, который грозит смертью ее друзьям и близким. Чтобы спасти их и себя от верной гибели, Эмили должна во что бы то ни стало найти способ остановить семейное проклятие.

С 19 февраля хоррор «Астрал. Амулет зла» можно посмотреть в кинотеатрах.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте шкатулку для амулетов.

Победителя определит наш робот 25 февраля.