Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Астрал. Амулет зла»

Разыгрываем призы к фильму «Астрал. Амулет зла»

Дата окончания викторины: 25 февраля 2026 12:16
Разыгрываем призы к фильму «Астрал. Амулет зла»

Не пропустите мистический хоррор о родовом проклятии

Эмили находит амулет, принадлежащий её давно погибшей матери. После этого девушка начинает видеть странные и пугающие вещи и выясняет, что в амулете заточен злой дух, который грозит смертью ее друзьям и близким. Чтобы спасти их и себя от верной гибели, Эмили должна во что бы то ни стало найти способ остановить семейное проклятие.

С 19 февраля хоррор «Астрал. Амулет зла» можно посмотреть в кинотеатрах.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте шкатулку для амулетов.

Победителя определит наш робот 25 февраля.

1 из 3
В какой стране снят фильм?
Через сколько лет злой дух, заключенный в амулете, возвращается, чтобы отомстить героям?
Как зовут древнего духа в фильме?
Ваши ответы приняты! Спасибо за участие!
Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6
В первом сезоне «Гарри Поттера» появятся сразу два Рона Уизли — HBO готовит неожиданный поворот для тех, кто читал книги
После «Дома дракона» — в мини-сериал из 6 эпизодов: Мэтт Смит, кажется, снялся в самой провокационной роли — а вы уже видели?
Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером
Забытый фильм о настоящих героях: к 23 февраля откопали «жемчужину» — зрелище не хуже «Балканского рубежа»
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России
«Красавица» могла быть полностью нарисованной — но режиссер выбрал другой путь: теперь это главный повод посмотреть фильм
Следили за актерами с топорами: сюжет этого фильма об МЧС одобрили спасатели
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше