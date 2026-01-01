Разыгрываем призы к фильму «Невероятные приключения в стране чудес»

Звезда «Игры в кальмара» превращается в серийного убийцу после увольнения: почему стоит посмотреть «Метод исключения» 2025 года

Хоть и детектив, но и юмор на пятерку: этот фильм 90-х просто обожаю — взяли лучшее от Гайдая

Эти 3 оглушающих фильма о войне даже лучше «Спасти рядового Райана»: №1 — драма из СССР

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес

Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом