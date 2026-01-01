Разыгрываем призы к фильму «Невероятные приключения в стране чудес»
Не пропустите вдохновляющее фэнтези для всей семьи!
Разлученные сестры-сироты Люми и Талви хотят найти друг друга, но на их пути встает неожиданное препятствие. Люми попадает в волшебный мир, населенный эльфами, которые готовят рождественские подарки для детей по всему миру. Вместе с новым приятелем-эльфом Люми отправляется в удивительное приключение, которое докажет, что дружба и искренность способны творить настоящие чудеса.
5 февраля кинопрокатная компания World Pictures выпускает фэнтези «Невероятные приключения в стране чудес» в широкий прокат
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мерч по фильму
Победителя определит наш работ 5 февраля. Победители: l79601869***@yandex.ru novoyatlova1***@mail.ru
Викторина окончена