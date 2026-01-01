Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Невероятные приключения в стране чудес»

Дата окончания викторины: 5 февраля 2026 12:30
Не пропустите вдохновляющее фэнтези для всей семьи! 

Разлученные сестры-сироты Люми и Талви хотят найти друг друга, но на их пути встает неожиданное препятствие. Люми попадает в волшебный мир, населенный эльфами, которые готовят рождественские подарки для детей по всему миру. Вместе с новым приятелем-эльфом Люми отправляется в удивительное приключение, которое докажет, что дружба и искренность способны творить настоящие чудеса.

5 февраля кинопрокатная компания World Pictures выпускает фэнтези «Невероятные приключения в стране чудес» в широкий прокат

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мерч по фильму

Победителя определит наш работ 5 февраля. Победители: l79601869***@yandex.ru novoyatlova1***@mail.ru

Викторина окончена
