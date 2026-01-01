Разыгрываем призы к фильму «Добрый доктор»

Оповещения от Киноафиши
Дата окончания викторины: 19 января 2026 17:17
Не пропустите комедию с Юрием Стояновым и Виктором Хориняком в главных ролях

Олег Семенович Мандрыгин (Юрий Стоянов) – врач со скверным характером, работающий в одиночку в ночь с 31 декабря на 1 января. Дима (Виктор Хориняк) – обычный курьер. Однажды их судьбы переплетаются: Дима неудачно врезается на велосипеде в Олега Семеновича. Теперь, чтобы Мандрыгин не потерял работу, а его пациенты не остались без внимания, Диме придется притвориться врачом и отправиться вместо него на вызовы. Что может пойти не так?

Посмотреть комедию «Добрый доктор» на большом экране можно с 8 января.

Правильно ответьте на вопросы викторины, чтобы выиграть приз. Мы разыграем 2 книги Юрия Стоянова «Игра в городки». Из храброго мечтателя, в которого почти никто не верил, — в легенду российского телевидения и кино.

Победителя определит наш работ 19 января.

Победители: anasdyb***@mail.ru, asm1***@yandex.ru

