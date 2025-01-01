Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Мышиный переполох»

Разыгрываем призы к фильму «Мышиный переполох»

Дата окончания викторины: 22 декабря 2025 15:35
Разыгрываем призы к фильму «Мышиный переполох»

Не пропустите увлекательное приключение для всей семьи!

Дружная мышиная семья — папа, мама и двое малышей — вовсю готовятся встречать Рождество, как вдруг в загородный особняк, в котором давно живут хвостатые, приезжают люди. Отважные мыши не намерены уступать свою территорию: они решают показать чужакам, кто здесь настоящие хозяева, и расставляют по всему дому хитроумные ловушки.

Посмотреть семейную комедию «Мышиный переполох» на большом экране можно с 4 декабря.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мерч по фильму (мешок-рюкзак, компьютерную мышь, баночку с леденцами).

Победителя определит наш работ 22 декабря.

1 из 3
В каком городе проходили съемки фильма?
С каким фильмом часто сравнивают «Мышиный переполох»?
Над каким еще рождественским фильмом работали продюсеры «Мышиного переполоха»?
Ваши ответы приняты! Спасибо за участие!
«Дочь решит стать человеком, чтобы понравиться Чамингу»: фанаты выкатили самую дерзкую теорию к выходу «Шрека 5»
Первый канал против НТВ: какой сериал с Сергеем Жарковым выйдет в эфир раньше – «Порода», «Псы и волки» или «Дельфин 3»
Вам не кажется, что Пеннивайз кое-кого напоминает? Вот откуда Стивен Кинг взял имя и образ своего жуткого клоуна
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет
Netflix отбирает у Disney принцесс: запускают свою «Золушку» и полностью переворачивают канон — принц уже никому не нужен
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне
Когда выйдет второй сезон «Больницы Питт»: первый мигом заполучил оценку 8.9 на IMDb – так что у продолжения уже есть дата
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше