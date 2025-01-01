Разыгрываем призы к фильму «Мышиный переполох»

Дружная мышиная семья — папа, мама и двое малышей — вовсю готовятся встречать Рождество, как вдруг в загородный особняк, в котором давно живут хвостатые, приезжают люди. Отважные мыши не намерены уступать свою территорию: они решают показать чужакам, кто здесь настоящие хозяева, и расставляют по всему дому хитроумные ловушки.

Посмотреть семейную комедию «Мышиный переполох» на большом экране можно с 4 декабря.

