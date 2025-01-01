Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Пять ночей с Фредди 2»

Разыгрываем призы к фильму «Пять ночей с Фредди 2»

Дата окончания викторины: 19 декабря 2025 15:30
Разыгрываем призы к фильму «Пять ночей с Фредди 2»

Не пропустите сиквел нашумевшего хоррора!

С момента событий первого фильма прошел год, а история об оживших аниматрониках и кровожадном маньяке Уильяме Афтоне превратилась в городскую легенду. Бывший охранник пиццерии Майк, его младшая сестра Эбби и офицер полиции Ванесса пытаются жить обычной жизнью, но однажды Эбби решает встретиться со старыми друзьями-аниматрониками. В сиквеле к своим ролям вернулись все ключевые актеры оригинала: Джош Хатчерсон, Элизабет Лиэл, Пайпер Рубио и Мэттью Лиллард.

Посмотреть фильм «Пять ночей с Фредди 2» на большом экране можно с 4 декабря.

Разыгрываем 3 парных промокода на билеты в кино. Правильно ответьте на вопросы викторины, чтобы выиграть приз.

Победителя определит наш робот 19 декабря.

1 из 3
Как называет пиццерия, в которой работал Майк?
Какая кинокомпания, известная своими хоррорами, выпустила «Пять ночей с Фредди»?
В каком культовом хорроре сыграл исполнитель роли Афтона Мэттью Лиллард?
Ваши ответы приняты! Спасибо за участие!
«Здесь все так запутано и интригует»: детектив для НТВ «Мертв на 99%» с Чадовым взорвет ваш мозг — 10 серий и все в яблочко
Первый канал против НТВ: какой сериал с Сергеем Жарковым выйдет в эфир раньше – «Порода», «Псы и волки» или «Дельфин 3»
Это поняли не все зрители, но мифрил был куда ценнее Кольца: почему Саурон стремился контролировать каждый его грамм
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко)
«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар»
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет
За 3 месяца – 325 млн просмотров и топовые места в 93 странах: Time выбрали главный кинопрорыв 2025-го – и это не серьезный фильм, а мультик
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше