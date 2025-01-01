Разыгрываем призы к фильму «Пять ночей с Фредди 2»

С момента событий первого фильма прошел год, а история об оживших аниматрониках и кровожадном маньяке Уильяме Афтоне превратилась в городскую легенду. Бывший охранник пиццерии Майк, его младшая сестра Эбби и офицер полиции Ванесса пытаются жить обычной жизнью, но однажды Эбби решает встретиться со старыми друзьями-аниматрониками. В сиквеле к своим ролям вернулись все ключевые актеры оригинала: Джош Хатчерсон, Элизабет Лиэл, Пайпер Рубио и Мэттью Лиллард.

Посмотреть фильм «Пять ночей с Фредди 2» на большом экране можно с 4 декабря.

