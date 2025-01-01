Разыгрываем призы к фильму «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»
Не пропустите экшен-боевик по культовой манге!
Охотник на демонов Дэндзи, умеющий превращать свои конечности в бензопилы, собирается на свидание со своей возлюбленной Макимой. По пути Дэндзи попадает под дождь и решает укрыться в телефонной будке, где знакомится с симпатичной сотрудницей соседнего кафе Резе. Между молодыми людьми пробегает искра, но они еще не подозревают, что эта встреча приведет к ужасающим последствиям.
Фильм продолжает нашумевший сериал «Человек-бензопила», будучи основанным на томах 5 и 6 одноименной манги Тацуки Фудзимото.
Посмотреть фильм «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» на большом экране можно с 4 декабря.
Разыгрываем 3 парных промокода на билеты в кино. Правильно ответьте на вопросы викторины, чтобы выиграть приз.
Победителя определит наш робот 18 декабря.