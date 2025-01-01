Меню
Дата окончания викторины: 18 декабря 2025 15:28
Разыгрываем призы к фильму «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»

Не пропустите экшен-боевик по культовой манге!

Охотник на демонов Дэндзи, умеющий превращать свои конечности в бензопилы, собирается на свидание со своей возлюбленной Макимой. По пути Дэндзи попадает под дождь и решает укрыться в телефонной будке, где знакомится с симпатичной сотрудницей соседнего кафе Резе. Между молодыми людьми пробегает искра, но они еще не подозревают, что эта встреча приведет к ужасающим последствиям.

Фильм продолжает нашумевший сериал «Человек-бензопила», будучи основанным на томах 5 и 6 одноименной манги Тацуки Фудзимото.

Посмотреть фильм «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» на большом экране можно с 4 декабря.

Разыгрываем 3 парных промокода на билеты в кино. Правильно ответьте на вопросы викторины, чтобы выиграть приз.

Победителя определит наш робот 18 декабря.

1 из 3
Как зовут пса-компаньона Дэндзи?
Из чего рождаются демоны во вселенной «Человека-бензопилы»?
Какой популярный аниме-сериал выпустила студия МАРРА, работавшая над «Человеком-бензопилой»?
Ваши ответы приняты! Спасибо за участие!
