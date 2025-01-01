Разыгрываем призы к мультфильму «Зверополис 2»

Меню
Дата окончания викторины: 19 декабря 2025 15:23
Не пропустите увлекательное приключение для всей семьи!

После того, как крольчиха-полицейская Джуди и мелкий мошенник лис Ник спасли Зверополис от непримиримых распрей между травоядными и хищниками, их жизнь круто переменилась. Теперь Ник в команде Джуди стоит на страже порядка города и ловит преступников. Герои получают новое задание — найти загадочную змею Гэри Де'Снейка, чье появление не на шутку встревожило жителей Зверополиса. Однако ситуация не так проста, как кажется, и чтобы распутать клубок интриг, Джуди и Нику предстоит отыскать тайный город рептилий.

Посмотреть «Зверополис 2» на большом экране можно с 4 декабря.

Разыгрываем 3 парных промокода на билеты в кино. Правильно ответьте на вопросы викторины, чтобы выиграть призы.

Победителя определит наш робот 19 декабря.

1 из 3
К какому виду змей принадлежит Гэри Де'Снейк?
В «Зверополисе 2» появится влиятельный семейный клан Линксли. Какие животные его представляют?
За какой мультфильм режиссеры «Зверополиса» Джаред Буш и Байрон Ховард в 2022 году получили «Оскар»?
Ваши ответы приняты! Спасибо за участие!
