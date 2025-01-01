Разыгрываем призы к фильму «Старуха с ножом»

Меню
Дата окончания викторины: 10 ноября 2025 13:16
Не пропустите экшн-триллер о пенсионерке-киллерше!

Хорнклав – почтенная дама в возрасте и высококвалифицированный профессионал. Вот только дело, которому она посвятила свою жизнь, далеко от представлений о благочинной пенсионерке. Еще в юности Хорнклав попала под опеку киллера, который избавлял город от «вредителей», и с тех пор стала настоящей легендой криминального мира. Когда за ней начинается охота, героине предстоит применить всю свою хитрость и наработанные годами навыки, чтобы выжить в смертельном противостоянии.

30 октября кинопрокатная компания «Кино.Арт. Про» выпускает фильм «Старуха с ножом» в широкий прокат.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте шпильку по мотивам фильма и билеты в кино*. Победителя определит наш робот 10 ноября.

*Билеты можно использовать в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Тюмени, Сургуте, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске в кинотеатрах сети КАРО на сеанс фильма с открытой датой. Победитель: elovsk***@bk.ru

Викторина окончена
