Разыгрываем призы к фильму «Песочный человек»

Дата окончания викторины: 6 ноября 2025 11:17
Не пропустите психологический хоррор от продюсера «Все, везде и сразу»!

После того, как Анна переезжает в маленький провинциальный городок, она сталкивается с местной легендой о Песочном человеке, мистическом существе, которое приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки. Единственный способ спастись – избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров.

Главные роли исполнили С. Ипейта Меркерсон («Радио», «Терминатор 2: Судный день»), Уитни Пик («Леденящие душу приключения Сабрины»), Финн Беннетт («Настоящий детектив», «Невероятные»), Голда Рошевель («Дюна», «Бриджертоны») и Бен Бладон («Очень странные дела»).

23 октября кинопрокатная компания World Pictures выпускает хоррор «Песочный человек» в широкий прокат.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте мерч по фильму.

Победителя определит наш робот 6 ноября. Победители:

n***@efimov.net ocenka***@yandex.ru

Викторина окончена
