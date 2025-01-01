Разыгрываем призы к фильму «Песочный человек»
После того, как Анна переезжает в маленький провинциальный городок, она сталкивается с местной легендой о Песочном человеке, мистическом существе, которое приходит во снах, чтобы наказать людей, совершивших дурные поступки. Единственный способ спастись – избежать смертельных ловушек, расставленных во снах повелителем кошмаров.
Главные роли исполнили С. Ипейта Меркерсон («Радио», «Терминатор 2: Судный день»), Уитни Пик («Леденящие душу приключения Сабрины»), Финн Беннетт («Настоящий детектив», «Невероятные»), Голда Рошевель («Дюна», «Бриджертоны») и Бен Бладон («Очень странные дела»).
23 октября кинопрокатная компания World Pictures выпускает хоррор «Песочный человек» в широкий прокат.
