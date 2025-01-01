Разыгрываем призы к фильму «Паранормальное явление. Шум»

Меню
Дата окончания викторины: 5 ноября 2025 15:48
Не пропустите мистический хоррор о зловещей многоэтажке!

Переехав после смерти родителей в новую квартиру, Джу Хи очень скоро начинает слышать между этажами странный шум, на который никто, кроме нее, не обращает внимания. Когда Джу Хи бесследно исчезает, ее старшая сестра Джу Ëн решает заселиться в ту же квартиру, чтобы понять, что произошло на самом деле.

23 октября кинопрокатная компания Про:взгляд. выпускает хоррор «Паранормальное явление. Шум» в широкий прокат.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте умную колонку.

Победителя определит наш робот 5 ноября.

Победитель:

olya*****@gmail.com

Викторина окончена
