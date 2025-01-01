Разыгрываем призы к фильму «Мокрячок Попай»

Меню
Дата окончания викторины: 29 сентября 2025 15:38
Не пропустите слэшер по мотивам известного комикса!

Группа студентов пробирается на заброшенный завод по производству консервов, чтобы снять документальный фильм о полулегендарном монстре — свирепом моряке Попае. Там ребятам предстоит не только побороться за свою жизнь, но и разоблачить нечистого на руку владельца фабрики и выяснить ужасающие секреты прошлого.

Моряк Попай — популярный герой комиксов и мультфильмов. В начале 2025 года права на персонажа перешли в общественное достояние, что позволило создателям фильма рассказать свою, кровавую историю этого персонажа.

Посмотреть хоррор «Мокрячок Попай» на большом экране можно с 25 сентября.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте кружку для какао. Победителя определит наш робот 29 сентября.

Благодаря какой детали внешности моряк Попай получил свое имя?
Как зовут возлюбленную Попая?
В каком известном ситкоме играл режиссер фильма «Мокрячок Попай» Роберт Майкл Райан?
