Разыгрываем призы к фильму «Мокрячок Попай»

Группа студентов пробирается на заброшенный завод по производству консервов, чтобы снять документальный фильм о полулегендарном монстре — свирепом моряке Попае. Там ребятам предстоит не только побороться за свою жизнь, но и разоблачить нечистого на руку владельца фабрики и выяснить ужасающие секреты прошлого.

Моряк Попай — популярный герой комиксов и мультфильмов. В начале 2025 года права на персонажа перешли в общественное достояние, что позволило создателям фильма рассказать свою, кровавую историю этого персонажа.

Посмотреть хоррор «Мокрячок Попай» на большом экране можно с 25 сентября.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте кружку для какао. Победителя определит наш робот 29 сентября.