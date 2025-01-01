Выиграй приз с символикой фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» от WDSSPR

Капитан Джек Воробей снова в деле! Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся ещё более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим Трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей - заклятый враг Джека Воробья Капитан Салазар. Невероятные авантюры, эпические морские сражения, древняя магия и искрометный юмор – любимая миллионами пиратская сага возвращается на большие экраны!

