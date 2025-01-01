Разыгрываем призы к фильму «Сорвать куш в Сен-Тропе»

Двое друзей, работающих на роскошной яхте в Сен-Тропе, наслаждаются жизнью, выдавая себя за её владельцев. Однако над их беззаботным весельем нависает угроза: владелец яхты решает продать судно восточным принцам и присылает свою помощницу Хлою для заключения сделки. Герои решают во что бы то ни стало сорвать продажу и обращаются за помощью к своим друзьям из Парижа.

Посмотреть комедию «Сорвать куш в Сен-Тропе» на большом экране можно с 11 сентября.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы: сумку-холодильник и карточную игру «Монополия».

Победителей определит наш робот 22 сентября.