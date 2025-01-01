Разыгрываем призы к фильму «Выход 8»

Главный герой оказывается заперт в бесконечном, стерильно-белом коридоре токийского метро. На стене перехода он видит табличку с инструкцией: «Не упускать ничего необычного. Если заметил аномалию — немедленно поверни назад. Если ничего странного нет — иди вперёд. Твой выход — №8. Но единственная ошибка отбросит тебя в начало». Прочитав правила, герой невольно становится «игроком» в этой реальности, из которой, кажется, невозможно выбраться.

Фильм снят по мотивам игры «Выход 8» разработчика KOTAKE CREATE, которая мгновенно стала хитом. По состоянию на апрель 2025 года в мире было продано 1,9 миллионов копий.

28 августа кинопрокатная компания Про:взгляд выпускает « Выход 8 » на большие экраны.

