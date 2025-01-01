Разыгрываем призы к фильму «Джульетта и Ромео»
Не пропустите новое прочтение бессмертной пьесы Шекспира!
1301 год. Верона. Герцог Эскал (Руперт Грейвз) ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Кто из глав могущественных кланов им станет – граф Монтекки (Джейсон Айзекс) или граф Капулетти (Руперт Эверетт), ведь у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. И кто бы мог подумать, что эти планы спутает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти (Клара Ругор) и Ромео Монтекки (Джейми Уорд). Как влюбленным выпутаться из водоворота событий и остаться в живых?
Кинокомпания Capella Film выпустит фильм «Джульетта и Ромео» в широкий прокат 7 августа.
