Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Джульетта и Ромео»

Дата окончания викторины: 18 августа 2025 15:51
Не пропустите новое прочтение бессмертной пьесы Шекспира!

 

1301 год. Верона. Герцог Эскал (Руперт Грейвз) ищет мощного союзника в борьбе против нового Папы Римского. Кто из глав могущественных кланов им станет – граф Монтекки (Джейсон Айзекс) или граф Капулетти (Руперт Эверетт), ведь у каждого из семейств есть свой козырь, чтобы оказаться на вершине власти. И кто бы мог подумать, что эти планы спутает неожиданно вспыхнувшая любовь между Джульеттой Капулетти (Клара Ругор) и Ромео Монтекки (Джейми Уорд). Как влюбленным выпутаться из водоворота событий и остаться в живых?

Кинокомпания Capella Film выпустит фильм «Джульетта и Ромео» в широкий прокат 7 августа.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте кружевной воротник и ароматические свечи.

Победителей определит наш робот 18 августа.

Победители:

asm1***@yandex.ru

ivanova1***@inbox.ru

Викторина окончена
