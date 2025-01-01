Разыгрываем призы к фильму «Взвести курки»

Рэй (Кевин Джеймс) — бывший полицейский и примерный семьянин, ведущий двойную жизнь. Много лет ему удавалось скрывать от близких, что он работает на мафию. Но когда Рэй решил выйти из игры и завязать с криминалом, по его следам отправили опасных головорезов. Теперь Рэю нужно вывезти семью в безопасное место, пока преступники не добрались до неё, но неожиданно он узнает, что его жена Элис (Кристина Риччи) не так проста, как кажется.

Фильм «Взвести курки» можно посмотреть на большом экране с 24 июля

