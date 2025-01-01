Разыгрываем призы к фильму «Одержимые. Наследие дьявола»

После смерти отца братья Грэм и Джейк Райли возвращаются в отчий дом, где обнаруживают, что их младший брат Филипп страдает от странной болезни на грани одержимости. Вместе братьям предстоит лицом к лицу столкнуться с мрачными семейными тайнами и призраком отца, который хочет утащить их с собой в могилу.

По словам режиссера Стивена Бойла, его фильм метафора — болезни, с которой столкнулись его близкие: «Я опирался на личный опыт семейных отношений, наблюдал за тем, как любимые люди угасают под влиянием возраста. Иногда родственные связи причиняют боль. Именно эту драму любви, страданий, борьбы и объединения я привнес в этот фильм».

Кинопрокатная компания Про:взгляд с 24 июля выпускает фильм « Одержимые. Наследие дьявола » на большие экраны.

