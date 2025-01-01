Меню
Дата окончания викторины: 27 августа 2025 13:01
Разыгрываем призы к фильму «Пункт назначения: Высотка 613»

Не пропустите мистический хоррор о доме-ловушке!

Спасаясь от жестокого мужа, женщина с ребенком переезжает в высотку, еще не подозревая, что самый ужас еще ждет их впереди. Ведь новое жилище, которое должно было стать тихой гаванью, на самом деле оказывается смертельной ловушкой, подстроенной зловещими мистическими сущностями.

14 августа кинопрокатная компания ​​World Pictures выпускает фильм «Пункт назначения: Высотка 613» в широкий прокат.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте брелок-череп.

Победителей определит наш робот 27 августа. Победитель: www.wor***@mail.ru

Викторина окончена
