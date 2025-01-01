Разыгрываем призы к мультфильму «Кроссы»

Тай и Максин — парочка эксклюзивных кроссовок, доставшихся школьнику-баскетболисту Эдсону. Пока Максин предвкушает грядущие спортивные достижения, Тай не слишком-то рад перспективе гонять в пыли. Но жизнь вносит свои коррективы, и когда зловещий Коллекционер похищает у Эдсона любимую обувь, Таю не остается ничего другого, кроме как отправиться в полное опасностей и приключений путешествие по Нью-Йорку, чтобы воссоединиться с Максин,

Мультфильм « Кроссы » можно посмотреть на большом экране уже с 19 июня.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте эксклюзивный мерч: брендированную сумку для обуви, книгу «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем» Фила Найта и прикольный брелок в виде кроссовка.

Победителей определит наш робот 16 июля.

Победители:

n***@mail.ru

svyato***@mail.ru