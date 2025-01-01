Разыгрываем призы вместе с издательством «ЭКСМО»!

Меню
Дата окончания викторины: 30 июня 2025 14:32
Правильно ответьте на вопросы нашей детективной викторины и получите возможность выиграть набор из 10 книг!

Призы:

«Ход коня» — психологическая головоломка от известного шведского менталиста Хенрика Фексеуса и писательницы Камиллы Лэкберг.

«Плохая кровь» Сары Хорнсли — главный остросюжетный дебют 2025 года по версии Amazon.

Корейский бестселлер «Мармеладные убийства в парке Сеула».

Бестселлер Изабеллы Мальдонадо «Шифр» и его продолжение «Високосный убийца».

Роман из цикла «Женская сага» Элеоноры Гильм «Рябиновый берег».

Романтическая история Лены Сокол в жанре New Adult «Пламя».

Эпистолярный роман Маши Трауб «На память милой Стефе».

Мистическая история Татьяны Корсаковой «Марионетки». Космическая фантастика Макса Максимова «Черная вселенная».

Победителя определит наш робот 30 июня. Отправим приз победителю в любой город России службой доставки Boxberry.

Победитель викторины:

yulja***@mail.ru
Викторина окончена
