Дата окончания викторины: 11 июня 2025 15:12
Разыгрываем призы к мультфильму «100% тигр»

Не пропустите захватывающее приключение для всей семьи!

29 мая на большие экраны выходит приключенческий мультфильм «100% тигр». Его главный герой — тасманский тигрёнок Тео, один из последних представителей своего вида. Ещё младенцем его нашла семья кенгуру, в которой он и вырос. Повзрослев, Тео стал видеть странные сны о родной земле и предках. Тогда тигрёнок решает отправиться в большое путешествие, чтобы найти свои корни и узнать о своём прошлом. Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте уникальные призы! Победителей определит наш робот 11 июня. Победители:

sergei.zavodni***@yandex.ru

secret.***@mail.ru

Викторина окончена
