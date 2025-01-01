Выиграй приглашение на предпремьерный показ фильма «Спасатели Малибу»

С 1 июня в прокат выходит фильм «Спасатели Малибу». Киноафиша.инфо и Централ Патрнершип организуют предпремьерный показ фильма 31 мая в кинолофте "Москва" в Санкт-Петербурге.

Сюжет фильма «Спасатели Малибу» расскажет о двух юнцах (Эфрон и Даддарио), которые больше всего на свете мечтают встать на защиту обитателей пляжа. Но для начала им предстоит пройти долгий и тернистый путь, сопровождаемый непредсказуемыми и весёлыми ситуациями.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте пригласительный на показ!

Обратите внимание, в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!

Возрастной рейтинг фильма: 18+

Победители:

kotasya12@***

lastochka43@***

alfa-plus@***

kat93_93@***

Bulik18@***