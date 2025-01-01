Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Выиграй приглашение на предпремьерный показ фильма «Спасатели Малибу»

Выиграй приглашение на предпремьерный показ фильма «Спасатели Малибу»

Дата окончания викторины: 25 мая 2017 12:00
Выиграй приглашение на предпремьерный показ фильма «Спасатели Малибу»

С 1 июня в прокат выходит фильм «Спасатели Малибу». Киноафиша.инфо и Централ Патрнершип организуют предпремьерный показ фильма 31 мая в кинолофте "Москва" в Санкт-Петербурге.

Сюжет фильма «Спасатели Малибу» расскажет о двух юнцах (Эфрон и Даддарио), которые больше всего на свете мечтают встать на защиту обитателей пляжа. Но для начала им предстоит пройти долгий и тернистый путь, сопровождаемый непредсказуемыми и весёлыми ситуациями.

Ответьте правильно на вопросы нашей викторины и выиграйте пригласительный на показ!

Обратите внимание, в викторине могут участвовать только жители Санкт-Петербурга!

Возрастной рейтинг фильма: 18+

Победители:

kotasya12@***

lastochka43@***

alfa-plus@***

kat93_93@***

Bulik18@***

Викторина окончена
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше