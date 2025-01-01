Меню
Разыгрываем призы к фильму «Все оттенки красного»

Дата окончания викторины: 20 мая 2025 14:33
Не пропустите жгучую мелодраму о запутанных отношениях!

1 мая кинопрокатная компания Capella Film выпускает на большие экраны мелодраму Лодевейка ван Леливельда «Все оттенки красного». Сэм, пережившая неудачу в личной жизни, пытается начать все с чистого листа и устраивается на работу в отель своей подруги. Там она знакомится с обаятельным мажором Фендером, с которым у нее завязывается бурный роман. Однако Фендер что-то скрывает от своей новой подруги, и Сэм предстоит решить, стоит ли безрассудно отдаться своим чувствам.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте уникальный бьюти-бокс (бурлящий шарик для ванны, соль для ванны, тканевая маска для лица, шампунь и бальзам для волос, восстанавливающее саше для волос).

Победителя определит наш робот 20 мая.

Победители:

anya.eb***@mail.ru

n***@mail.ru

ya***@mail.ru

Викторина окончена
