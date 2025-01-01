Разыгрываем призы к фильму «Пес из будущего»

Меню
Дата окончания викторины: 5 мая 2025 18:05
Не пропустите увлекательное приключение для всей семьи!

24 апреля кинопрокатная компания World Pictures выпускает на большие экраны фэнтези-комедию «Пес из будущего». Известный музыкант волею судьбы попадает в будущее, превратившись в собаку.Чтобы разгадать замысел провидения ему придется разыскать свою повзрослевшую дочь и исполнить ее детскую мечту.

«Пёс из будущего» — это фильм, который напомнит зрителям, что чудеса случаются, если в них верить. Это история о семье, надежде и силе музыки, рассказанная с лёгкой ироничной интонацией и большим сердцем. «Пёс из будущего» напомнит каждому зрителю о том, как важно не забывать мечтать, слышать друг друга и находить дорогу домой — даже если ты на четырёх лапах и с хвостом.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте уникальные призы: мягкую игрушку-обнимашку сиба-ину и забавные носки.

Победителей определит наш робот 5 мая.

Победители:

anastasiagrigoreva2***@gmail.com

rainbowm***@gmail.com

ocenka***@yandex.ru

