Разыгрываем призы к анимационному фильму «Пираты опасного моря: Капитан Клык»
Не пропустите в кино увлекательное приключение для всей семьи!
10 апреля в прокат выходит семейное фэнтези «Пираты опасного моря: Капитан Клык». В центре внимания мультфильма — харизматичный пират Капитан Клык, под началом которого служат отважная искательница приключений Рейвин и её лучший друг, самый молодой в мире пират Пинки. Когда Пинки похищает главный враг Капитана Клыка, злая графиня Сибилла, герои вместе с драконом и веселым поваром отправляются на помощь другу.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор канцелярии (блокнот, волшебная ручка и наклейки) от кинопрокатной компании Capella Film.
Победителей определит наш робот 23 апреля.
Победители:
irina***@rocketmail.com
shantu***@yandex.ru
Викторина окончена