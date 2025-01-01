Разыгрываем призы к анимационному фильму «Пираты опасного моря: Капитан Клык»

Не пропустите в кино увлекательное приключение для всей семьи!

10 апреля в прокат выходит семейное фэнтези « Пираты опасного моря: Капитан Клык ». В центре внимания мультфильма — харизматичный пират Капитан Клык, под началом которого служат отважная искательница приключений Рейвин и её лучший друг, самый молодой в мире пират Пинки. Когда Пинки похищает главный враг Капитана Клыка, злая графиня Сибилла, герои вместе с драконом и веселым поваром отправляются на помощь другу.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор канцелярии (блокнот, волшебная ручка и наклейки) от кинопрокатной компании Capella Film.

Победителей определит наш робот 23 апреля.

Победители:

irina***@rocketmail.com

shantu***@yandex.ru