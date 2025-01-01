Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к анимационному фильму «Пираты опасного моря: Капитан Клык»

Разыгрываем призы к анимационному фильму «Пираты опасного моря: Капитан Клык»

Дата окончания викторины: 23 апреля 2025 11:48
Разыгрываем призы к анимационному фильму «Пираты опасного моря: Капитан Клык»

Не пропустите в кино увлекательное приключение для всей семьи!

 

10 апреля в прокат выходит семейное фэнтези «Пираты опасного моря: Капитан Клык». В центре внимания мультфильма — харизматичный пират Капитан Клык, под началом которого служат отважная искательница приключений Рейвин и её лучший друг, самый молодой в мире пират Пинки. Когда Пинки похищает главный враг Капитана Клыка, злая графиня Сибилла, герои вместе с драконом и веселым поваром отправляются на помощь другу.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор канцелярии (блокнот, волшебная ручка и наклейки) от кинопрокатной компании Capella Film.

Победителей определит наш робот 23 апреля.

Победители:

irina***@rocketmail.com

shantu***@yandex.ru

Викторина окончена
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше