Разыгрываем призы к фильму «Мастер»

Дата окончания викторины: 8 апреля 2025 13:20
Разыгрываем призы к фильму «Мастер»

Не пропустите в кино экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом!

 

27 марта в широкий прокат вышел фильм «Мастер», главную роль в котором исполнил актер, сменивший на экране массу рабочих профессий, автор пацанских цитат, которые он на самом деле никогда не произносил — Джейсон Стэйтем. А режиссерское кресло занял Дэвид Эйр, не раз работавший в жанре боевика и криминального триллера («Патруль», «Ярость»), так что зрелище предстоит суровое и брутальное!

Левон Кейд — простой рабочий на стройке. Когда дочь его босса похищают работорговцы, ему предстоит вспомнить старые навыки, ведь Левон — бывший спецназовец.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте уникальные призы: книгу «Джейсон Стэйтем. Большая книга цитат» и мини-набор инструментов.

Победителей определит наш робот 8 апреля.

