Разыгрываем призы к фильму «Шоугёрл»

Не пропустите в кино новую драму с Памелой Андерсон!

С 20 марта в кинотеатрах можно посмотреть драму Джии Копполы (« Пало-Альто ») со звездой « Спасателей Малибу » Памелой Андерсон в главной роли. За эту работу актриса получила первую в своей карьере номинацию на «Золотой глобус».

Главная героиня — 57-летняя танцовщица Шелли Гарднер, чье шоу после 30 лет выступлений закрывают из-за снижения продаж билетов. Привыкшая к сцене и гламуру Шелли, оставшись в одиночестве с весьма туманными перспективами, пытается найти новое место работы, а заодно наладить отношения с дочерью, которой она из-за карьеры практически не уделяла внимания.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор косметики от кинопрокатной компании Capella Film.

Победителей определит наш робот 3 апреля.