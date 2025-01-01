Разыгрываем призы к фильму «Шоугёрл»
Не пропустите в кино новую драму с Памелой Андерсон!
С 20 марта в кинотеатрах можно посмотреть драму Джии Копполы («Пало-Альто») со звездой «Спасателей Малибу» Памелой Андерсон в главной роли. За эту работу актриса получила первую в своей карьере номинацию на «Золотой глобус».
Главная героиня — 57-летняя танцовщица Шелли Гарднер, чье шоу после 30 лет выступлений закрывают из-за снижения продаж билетов. Привыкшая к сцене и гламуру Шелли, оставшись в одиночестве с весьма туманными перспективами, пытается найти новое место работы, а заодно наладить отношения с дочерью, которой она из-за карьеры практически не уделяла внимания.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте набор косметики от кинопрокатной компании Capella Film.
Победителей определит наш робот 3 апреля.