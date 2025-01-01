Меню
Дата окончания викторины: 25 марта 2025 12:00
Разыгрываем призы к фильму «Мелочи жизни»

Не пропустите новую драму с Киллианом Мерфи!

С 13 марта на большом экране можно посмотреть камерную драму Тима Милантса с Киллианом Мерфи в главной роли.

Действие разворачивается в преддверии Рождества в небольшом городке, где скромный угольщик и отец пяти дочерей Билл Ферлонг однажды становится свидетелем жестокого обращения с воспитанницей местного монастыря. Герой хочет помочь девочке, но сталкивается с влиятельной настоятельницей, которая недвусмысленно намекает ему молчать об увиденном.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте эксклюзивный набор от кинопрокатной компании «Про:взгляд».

Победителей определит наш робот 25 марта.

