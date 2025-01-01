Разыгрываем призы к фильму «Миллион лайков»

Не пропустите в кино триллер о смертельной ловушке для блогеров!

27 февраля в прокат выходит остросюжетный фильм «Миллион лайков».

Провинциалка Карисса попадает на роскошный райский курорт, где в закрытом особняке тусуются толпы красавиц, соревнуясь за подписчиков в социальных сетях. Девушке почти удается набрать заветный миллион лайков, когда в особняке появляется загадочный спонсор конкурса, и события принимают зловещий оборот...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте косметическое зеркало с LED-подсветкой на телескопической подставке.

Победителей определит наш робот 4 марта.

