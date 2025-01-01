Разыгрываем призы к фильму «Дети леса»

6 февраля в прокат выходит фильм «Дети леса».

На первый взгляд, Караг – обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна: он – оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте бестселлер Кати Брандис «Дети леса. Превращение Карага» от издательства Эксмо, по которому сняли одноимённое фэнтези.

Победителей определит наш робот 19 февраля.

Победители:

dil_el***@rambler.ru; kanga***@gmail.com.