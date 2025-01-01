Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Дети леса»

Разыгрываем призы к фильму «Дети леса»

Дата окончания викторины: 19 февраля 2025 11:07
Разыгрываем призы к фильму «Дети леса»

Не пропустите в кино семейное фэнтези о подростках-оборотнях!

6 февраля в прокат выходит фильм «Дети леса».

На первый взгляд, Караг – обычный подросток, но в его глазах скрывается удивительная тайна: он – оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Однажды ему выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте бестселлер Кати Брандис «Дети леса. Превращение Карага» от издательства Эксмо, по которому сняли одноимённое фэнтези.

Разыгрываем призы к фильму «Дети леса»

Победителей определит наш робот 19 февраля.

Победители:

dil_el***@rambler.ru; kanga***@gmail.com.

Викторина окончена
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше