Разыгрываем призы к фильму «Разбитые сердца»

30 января в прокат выходит мелодрама «Разбитые сердца».

Молодой парень влюбляется в скромную одноклассницу из хорошей семьи, но соблазны улиц уводят его на темную сторону. Роковой случай и предательство разлучают их на много лет. Встретившись снова, они понимают, что созданы друг для друга. Однако ее новая жизнь и его старые враги не позволяют им быть вместе. Сможет ли любовь победить, когда весь мир против?

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте неоновый светильник в виде сердца.

Победителей определит наш робот 10 февраля.

Победители:

